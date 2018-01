‘Estadão Notícias’: Problema do governo é Renan Calheiros, diz relator da reforma trabalhista

Edição desta quarta-feira, 21, avalia o impacto da derrota do governo em votação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal da reforma trabalhista. Ouvido pelo programa, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator do projeto na Câmara, criticou a atuação do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) no andamento da agenda das reformas. “Trabalha contra”, declarou. Marinho também lamentou o voto do colega de partido Eduardo Amorim (SE), que contrariou a bancada tucana e ajudou o bloco vitorioso da oposição ao rejeitar o texto. Acompanhe a entrevista no player abaixo.

Outro tema de hoje do ‘Estadão Notícias’ é a situação jurídica do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG). O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento que poderia indicar a prisão dele. A colunista Andreza Matais fala sobre qual será a estratégia da defesa do parlamentar a partir de agora. E como os ministros do STF podem se comportar em relação ao mérito.

