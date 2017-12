Edição desta quinta-feira, 14, volta a acompanhar o rumo das articulações para se tentar aprovar a reforma da Previdência no Congresso. O PSDB decidiu fechar questão em torno do tema. Um movimento que se mostra audacioso por parte do recém empossado presidente do partido, o governador de SP Geraldo Alckmin, já que o fechamento de questão não costuma ser um instrumento corriqueiro na dinâmica de decisões da sigla. Do ponto de vista simbólico, possui uma carga importante, ao recolocar a agenda política do PSDB em consonância com o discurso reformista histórico dos tucanos. Mas do ponto de vista prático, ainda é incerto saber se a bancada irá responder prontamente ao direcionamento colocado por Alckmin.

Junto a jornalistas do Estadão, programa entrevista o deputado federal Nilson Leitão (MT), que será o novo líder do PSDB em 2018, substituindo o atual Ricardo Tripoli (SP). “O governador Geraldo Alckmin agiu rápido. Tomou posse no sábado e poucos dias depois tomou a decisão conflituosa dentro da bancada, mas corajosa e necessária. O partido precisa se posicionar”, afirma Leitão. Ele diz que as penalidades para eventuais rebeldes que votarem contra a reforma ainda não foram discutidas e que o tema ficará só para fevereiro. Ou seja, Leitão também deixa claro que para o partido o ano legislativo já terminou e a votação sobre a Previdência vai ficar mesmo para 2018. “Neste ano o assunto encerrou. Não há mais nenhuma oportunidade de debater isso. O ano legislativo encerra daqui a poucos dias”, declarou. Ouça entrevista completa no player acima.

Complementando a análise sobre a tramitação da reforma da Previdência, o apresentador Haisem Abaki entrevista nesta edição o professor de Direito e Ciência Política da FAAP, Washington Luís Campos Cunha. Para ele, a chance da reforma sair ainda este ano é quase nula.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

