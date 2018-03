‘Estadão Notícias’: PT vai insistir até o fim na candidatura de Lula, informa repórter

Edição desta terça-feira, 27, comenta a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, que negou ontem os embargos de declaração do ex-presidente Lula. Em tese ele poderia ser preso não fosse o salvo conduto dado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada. O petista aguarda, então, em liberdade até que o mérito de seus habeas corpus seja julgado no dia 4 de abril. Ouvimos aqui no programa a opinião do jurista Miguel Reale Júnior. Ele acredita que a reação popular poderá interferir nos votos dos ministros do STF neste julgamento, ainda que considere o resultado “uma loteria”. Com a condenação confirmada pelo colegiado em 2ª instância, Reale afirma que a chance de Lula concorrer às eleições é mínima.

Ainda dentro deste tema, nós ouvimos o repórter de Política do Estadão, Ricardo Galhardo, que está na região sul do País acompanhando a caravana de Lula. Ele diz que mesmo com a confirmação da condenação, a estratégia do PT segue inalterada: ir até o limite com a candidatura de Lula. A principal aposta do partido é de que o ex-presidente vai conseguir ser um bom transferidor de votos na hora de se apresentar em definitivo um “plano b”.

Confira ainda nesta edição uma conversa com o correspondente Jamil Chade, que está em Berlim e vai acompanhar o amistoso entre Brasil e Alemanha nesta terça-feira.

