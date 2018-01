‘Estadão Notícias’: Rússia blinda cartolas, mas Del Nero não viaja para sorteio da Copa

Edição desta quinta-feira, 30, entra no clima de Copa do Mundo. Amanhã, em Moscou, será realizado o sorteio dos grupos do Mundial. O evento é visto como o início simbólico da competição, já que as 32 seleções classificadas conhecerão seus adversários da primeira fase, assim como as sedes onde deverão ficar. Mais do que uma cerimônia de caráter esportivo, ela tem seus lastros políticos, por conta da presença da cúpula da Fifa, de toda “cartolagem” internacional e, claro, das autoridades russas. O técnico Tite e alguns membros da comissão técnica da seleção brasileira estarão presentes no sorteio, mas a CBF não terá seu representante máximo, o presidente Marco Polo Del Nero. Jamil Chade, que está na capital do país, explica neste programa que a Rússia até deu garantias para que todos os dirigentes pudessem estar lá, inclusive aqueles que têm problemas com a justiça norte-americana – que é o caso do brasileiro. O problema é como chegar ao local sem escalas. Ouça relato no player abaixo.

Jamil Chade também descreve que o clima na Rússia é completamente diferente do que o Brasil viveu há quatro anos, quando o lema “não vai ter Copa” foi para as ruas. A chance de protestos, diz Jamil, é praticamente inexistente, mas a preocupação com a segurança é enorme, por conta da ameaça do terrorismo internacional.

Além de Copa, programa de hoje entra no importante debate sobre a crise dos grandes partidos políticos no Brasil. Afinal, o quanto a Lava Jato poderá enfraquecer o campo de ação e de conquista de poder de siglas como PT, PSDB e PMDB? Ouça uma entrevista com promotor de Justiça e presidente do “Instituto Não Aceito Corrupção”, Roberto Livianu.

