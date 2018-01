‘Estadão Notícias’: Se não houver surpresas na politica, a taxa de desemprego deve continuar caindo, afirma economista

Edição desta sexta-feira, 01, fala sobre a queda na taxa de desemprego que ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mais de 1,4 milhão de brasileiros saíram da fila do desemprego, fazendo o número de empregados atingir os 90,7 milhões de pessoas. No entanto, grande parte dessas vagas preenchidas são informais. O professor da Unicamp e especialista em mercado de trabalho, Cláudio Dedecca, explica se esse recorte é preocupante. Ouça no player abaixo:

Ainda no programa, vamos falar sobre a ex-presidente Dilma Rousseff que deve ser punida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) pela compra da refinaria de Pasadena, no Texas. Os técnicos da Corte e o Ministério Público sugerem que ela tenha os bens bloqueados até que o julgamento seja finalizado. Além disso, traremos uma análise sobre o acirramento da tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Sul-coreanos e americanos sobrevoaram a península da Coreia em resposta ao míssil que atravessou o espaço aéreo japonês.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

