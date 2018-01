‘Estadão Notícias’: Segunda denúncia contra Temer poderá se fragilizar com elementos da delação da J&F, afirma especialista

Edição desta terça-feira, 05, fala sobre o anúncio do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que determinou a abertura de investigação para apurar indícios de omissão de práticas de crimes no acordo de delação premiada dos executivos do grupo J&F. O resultado da investigação poderá retirar os benefícios oferecidos aos irmãos Joesley e Wesley Batista. Para o professor de direito da FAAP Luiz Fernando do Amaral, a notícia demonstra uma precipitação, por parte da PGR, no acordo feito com os irmãos Batista, e defende uma regulamentação para o benefício. Ouça no player abaixo:

Além disso, em um dos áudios ouvidos pela Procuradoria-Geral da República, uma conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saud, em 17 de março, evidencia que o ex-procurador da República Marcelo Miller atuava para o grupo antes de se exonerar do cargo. Miller foi contratado, após deixar o Ministério Público, para trabalhar no escritório responsável por negociar os termos da leniência da JBS. Ele integrou o grupo de trabalho de Rodrigo Janot. Segundo o procurador, há relato de conduta criminosa por parte de Marcelo Miller.

Ainda no programa, vamos falar sobre a econômica. A construção civil vê indícios de recuperação, mesmo com o a queda de 2% do setor no PIB do segundo trimestre.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.