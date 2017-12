‘Estadão Notícias’: Segurança pública agoniza e números da violência disparam no Brasil

Edição desta terça-feira, 31, analisa os dados alarmantes apresentados ontem no 11º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2016, foram registradas 61.619 mortes violentas intencionais, maior volume absoluto já registrada no País. São 171 casos por dia e um crescimento de 3,8% em relação a 2015. Entrevistado no programa, o diretor-presidente do Fórum, Renato Sergio de Lima, diz que a crise econômica só agravou uma situação que já era catastrófica. “O que o Brasil tem que discutir é a qualidade do gasto nesta área. Porque nós gastamos relativamente muito dinheiro, são 81 bilhões de reais investidos nas polícias brasileiras. Esse dinheiro é, de certa forma, insuficiente para dar conta da realidade, da forma como a gente trabalha e pensa a segurança no País hoje”, avalia. Ouça entrevista completa no player abaixo.

Outro assunto da edição de hoje é a situação da Catalunha, na Espanha, após o governo central de Madri destituir o poder local e convocar eleições para o fim do ano. Batemos um papo com o correspondente do Estadão na Europa, Andrei Netto, que conta como a população tem reagido ao delicado momento pelo qual passa o país.

(Foto: Tiago Queiroz/Estadão)