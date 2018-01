‘Estadão Notícias’: Semana será decisiva para sustentação do governo Temer

Edição desta segunda-feira, 22, como não poderia ser diferente, discute a crise política no governo Michel Temer. No fim de semana, o presidente fez novo pronunciamento à nação e buscou se defender. Desta vez, tentando desqualificar o áudio e a reputação do delator Joesley Batista, da JBS. Apesar da nova ofensiva palaciana, a sustentação de Temer se torna cada vez mais frágil. Ainda mais depois do pedido de impeachment vindo da OAB e com parlamentares aliados abandonando o barco. Ouça no player abaixo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diante deste cenário crítico, o programa de hoje entrevista Luiz Fernando Amaral, advogado e professor de direito da Faap e o jurista Miguel Reale Jr., um dos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Confira também a coluna de José Nêumanne Pinto.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com