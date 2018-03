‘Estadão Notícias’: Situação de Lula e declarações de Moro acordam o Congresso

Edição desta quarta-feira, 28, entrevista o autor da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que quer deixar claro na legislação o cumprimento da prisão após condenação em 2ª instância. Atualmente existe apenas um entendimento do Supremo de 2016 que dá parâmetros para os tribunais executarem a pena nesta fase. O deputado Alex Manente, líder do PPS na Câmara, diz que a proposta ganhou força a partir da situação do ex-presidente Lula, já condenado em 2ª instância, mas que poderá ser favorecido por habeas corpus a ser julgado pelos ministros do STF no próximo dia 4 de abril. Manente conseguiu com folga o patamar mínimo de 171 assinaturas necessárias para a tramitação da PEC. Segundo ele, depois da entrevista do juiz Sérgio Moro ao programa ‘Roda Viva’, muitos parlamentares o procuraram para assinar.

“Com a situação do ex-presidente Lula, se tornou evidente que nós precisamos constitucionalizar essa tese. Não podemos ficar sujeitos às mudanças que existem no Supremo e de seus ministros que anualmente tem uma nova definição. Precisamos constitucionalizar, não acabar com a presunção da inocência, mas quando esgotados os recursos de 2ª instância, iniciar o processo de condenação e de execução da pena por conta da postergação que existe pelos ricos e poderosos”, afirma Manente. Confira a entrevista completa no player acima.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Programa de hoje também discute a provável sucessão de Henrique Meirelles no comando do Ministério da Fazenda. Ontem, o ministro responsável pela condução da política econômica do governo Temer confirmou que irá se filiar ao MDB no próximo dia 3 de abril. Sobre deixar o cargo e estar na chapa do presidente para disputar as eleições, Meirelles afirmou que a sua decisão será tomada na semana que vem. Mas é claro que nos bastidores é dado como certo que ele não será mais o ministro da Fazenda.

Conversamos sobre o tema com a editora do Broadcast, Silvia Araujo. Segundo ela, Eduardo Guardia tem mais chances de assumir a pasta. O risco envolvido estaria num racha interno, caso a equipe de Mansueto Almeida decida deixar o “dream team” montado por Meirelles.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.