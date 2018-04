‘Estadão Notícias’: Supremo pressionado sobre prisão em segunda instância

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou ontem à noite pedido do Partido Nacional Ecológico, o PEN, e decidiu suspender por cinco dias a tramitação da ação da própria legenda que quer barrar a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Sendo assim, o julgamento no plenário do STF sobre o mérito da questão ficou adiado até a semana que vem, pelo menos.

Caso o entendimento da mais alta corte do País de 2016 seja revertido, o ex-presidente Lula pode ser beneficiado e deixar a prisão em Curitiba (PR). O motivo do adiamento da análise da medida cautelar pelo Supremo foi o fato do PEN ter trocado de advogados, que pediram um tempo para que possam estudar “o feito e analisar situações de questões de ordem, regimental e processuais”. Aqui no programa, vamos analisar o tema com mais profundidade entrevistando o professor do IDP, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional, Daniel Falcão. Ouça no player acima.

Na esfera política, edição de hoje faz um balanço do ‘Fórum Liberdade’, realizado na PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento contou com palestras de vários dos presidenciáveis, além de participação muito celebrada do juiz federal Sergio Moro. O repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, esteve por lá e conta tudo sobre o teor das retóricas oficiais, além dos bastidores recheados de confusões.

Confira ainda neste programa uma análise de Roberto Godoy sobre a delicada situação da Síria, palco de confronto geopolítico agravado no último fim de semana pelo ataque contra civis com uso de armas químicas. O quanto a escalada de tensão e violência poderá deflagrar uma guerra mais ampla?

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.