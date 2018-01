‘Estadão Notícias’: Temer é carta fora do baralho na corrida presidencial em 2018?

Edição desta segunda-feira, 27, entra no debate das projeções eleitorais para o ano que vem. O foco de nossa provocação está na figura de Michel Temer. Que papel ele irá cumprir na corrida presidencial do ano que vem? Mais do que isso: ele é, de fato, uma carta fora do baralho? Convidamos dois analistas para refletir sobre a viabilidade de sua candidatura: a colunista do Estadão, Vera Magalhães, e o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Ouça no player abaixo.

A baixíssima popularidade e o desgaste com as denúncias da PGR são alguns dos fatores que mais pesam negativamente, enquanto a economia pode surgir como tábua de salvação. “Se você imaginar um cenário em que, sim, o PMDB tenha um tempo de TV bastante razoável e a economia esteja em recuperação, você tem aí uma narrativa para o governo justificar esses 18 meses de Michel Temer. Acho que é muito difícil que isso seja associado a figura dele, principalmente pelas duas denúncias que enfrentou”, pondera Vera. “O fato do PMDB não ter uma candidatura própria tem ajudado o partido a dançar conforme a música em cada Estado. Isso é um segredos da força do PMDB. Não sei até que ponto uma candidatura nacional inviabilizaria essa estratégia. Pode ser que nem o PMDB queira uma candidatura do Temer”, destaca Vitor.

Programa de hoje ainda traz a tradicional agenda econômica da semana, com os comentários de Silvia Araujo, editora do Broadcast da Agência Estado. Situação das contas públicas federais e divulgação do índice de desemprego são alguns dos temas que devem marcar os próximos dias nesta área.

