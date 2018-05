‘Estadão Notícias’: Terrorismo do Estado Islâmico pode se disseminar no Brasil?

Nesta quinta-feira, 17, reportagem do Estadão apresentou com exclusividade detalhes de investigação do Ministério Público Federal em que oito brasileiros foram denunciados por formação de organização criminosa e promoção do Estado Islâmico no País. O grupo teria, inclusive, planejado atentado durante o carnaval do Rio ou em Salvador. Para entender melhor este fenômeno, que parecia tão distante da realidade do Brasil, edição de hoje entrevista Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da UFRJ e especialista em segurança internacional.

Segundo ele, a adesão ao EI em locais como o Brasil tem direta ligação com o que se transformou o grupo extremista, no que ele chama de “califado digital”. Com as baixas territoriais e militares na Síria e no Iraque, só restou ao EI incentivar pessoas ao redor do mundo em cometer ataques terroristas, de acordo com Brancoli. Na entrevista, o professor ainda elenca alguns motivos que explicam o porquê da narrativa do EI ser tão atraente para os mais jovens. Ouça no player acima.

Brancoli foi questionado sobre a possibilidade de emergir grupos terroristas no Brasil em meio ao ambiente de radicalização política. “Se a gente imaginar um Brasil cada vez mais polarizado, em que a violência, seja ela simbólica ou física, permaneça, não me surpreenderia que grupos que poderiam ser considerados terroristas possam, sim, aparecer. Acho que o terrorismo ligado ao fundamentalismo islâmico, não. Este está mais distante”, avalia.

Programa de hoje ainda traz um bate papo com a repórter do Emais, Hyndara Freitas, sobre os bastidores e preparativos para o casamento entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, neste sábado, na Inglaterra. Está imperdível!

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Reprodução/Youtube)