‘Estadão Notícias’: Uma farsa está sendo engendrada na CCJ, afirma Major Olímpio.

A troca de deputados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara gerou ruídos entre os parlamentares. Com o parecer favorável a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer, elaborado pelo relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), o governo usa suas armas para garantir a maioria dos votos na CCJ. Para Major Olímpio (SD-SP), um dos deputados trocados na Comissão pelo Solidariedade “a atitude mostra que vale a pena cometer crimes neste país”. Ouça no player abaixo.

Prevendo que mesmo com a troca de deputados o resultado possa ser negativo, o governo tenta outras alternativas para evitar o desgaste do presidente na CCJ, e que isso reflita no plenário da Câmara. Na pauta ainda, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) promete apertar o cerco a quem se beneficia da política de cotas de forma irregular para entrar no ensino superior.

Para participar do programa com sua sugestão ou opinião, mande um email para: podcast@estadao.com