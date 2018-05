‘Estadão Notícias’: “Vaquinha virtual” prestes a entrar no jogo eleitoral

Você sabia que a onda do crowdfunding vai entrar de vez no jogo eleitoral deste ano? A partir do dia 15 de maio, os partidos e postulantes aos cargos no executivo e no legislativo poderão buscar novos recursos a partir das famosas “vaquinhas virtuais”. A nova regra foi aprovada na última reforma eleitoral, de 2017, e surge como mais um meio para aplacar o contexto de falta de dinheiro para a realização das campanhas.

Com o fim da era do financiamento privado, que contava com doações vitaminadas das empresas, a classe política terá que “se virar” com um teto “mais modesto”. As fontes principais serão o fundo partidário e o fundo público de campanha. Mas modalidades alternativas como a do financiamento coletivo pela internet poderão não só ajudar diretamente nas campanhas, como podem resgatar uma participação mais direta do cidadão na construção da democracia. Saiba tudo sobre o assunto numa conversa com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais.

Confira ainda nesta edição um papo com o crítico musical do ‘Caderno 2’, Julio Maria. O tema é a situação nada fácil pela qual passa o pai da bossa nova, João Gilberto. Extremamente endividado e com uma saúde cada vez mais fragilizada, João deixou seu apartamento e agora vive num local cedido por uma amiga. Mas a pergunta que não pode calar, segundo Julio, é: “afinal, o que pode ser feito pelo homem mais importante da música brasileira?”.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Marcos Santos/USP Imagens)