‘Estadão Notícias’: Winston Churchill era simpático ao fascismo antes de enfrentar Adolf Hitler, relembra especialista

Edição desta sexta-feira, 19, traz um podcast mais cultural. Vamos pegar carona na história e falar sobre o filme “O Destino de uma Nação”, que traz a narrativa do período em que Winston Churchill toma posse como Primeiro-ministro da Inglaterra e lidera uma grande ofensiva contra os nazistas, quando a Segunda Guerra parecia quase decidida em favor dos alemães. Em uma das decisões mais ousadas, Churchill resolveu que era melhor retirar 300 mil soldados encurralados em Dunkirk, em barcos pequenos, do que negociar com Adolf Hitler. Segundo o especialista em relações internacionais e pró-reitor da Universidade Belas Artes, Sidney Leite, em um primeiro momento, Churchill viu com simpatia o crescimento do fascismo como forma de combater o comunismo, mas com o avanço da Alemanha nazista, mudou sua posição ideológica, e resolveu combater Adolf Hitler. Ouça no player abaixo:

Ainda nesta edição, vamos falar sobre a mais tradicional feira de tecnologia do Mundo, a CES 2018. Com 50 anos de existência, o evento já trouxe novidades como o lançamento do CD Player e do Blu-ray. O repórter do caderno Link do Estadão, Bruno Capelas, que esteve em Las Vegas, nos Estados Unidos, traz as principais novidades para o presente e o futuro. Entre os destaques, os óculos de realidade aumentada e os assistentes virtuais.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com

