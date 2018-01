Franceses vão às urnas, neste domingo, para escolher o novo presidente do país

‘Estadão Notícias’ desta sexta-feira traz as análises sobre as eleições na França, e a expectativa do pleito após o atentado. Os professores de relações internacionais Marcus Vinicius da FAAP e Christian Lohbauer da USP falam sobre os candidatos, e o que muda com a escolha dos franceses.

O programa ainda fala sobre a reforma trabalhista e a expectativa para que o texto seja votado na semana que vêm. O Presidente na Comissão de Relacionamento da OAB-SP com o Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região, Oscar Alves de Azevedo fala sobre a proposta. Acompanhe!