Garschagen: “Dificilmente Lula será um bom transferidor de votos”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta quarta-feira, 21, analisa o cenário eleitoral ouvindo o cientista político Bruno Garschagen. Ele é autor do best seller Pare de Acreditar no Governo – Por que os Brasileiros não Confiam nos Políticos e Amam o Estado. Para ele, Lula, além de não conseguir disputar as eleições, dificilmente será um bom transferidor de votos em outubro. “Se tentar fazê-lo talvez prejudique mais do que ajude”, afirma. Ouça a entrevista completa no player abaixo.

Bruno também vê com bons olhos o maior número de candidatos no espectro da direita, com Jair Bolsonaro (PSL), João Amoêdo (Novo) e Flávio Rocha – caso o empresário consiga se viabilizar politicamente. De acordo com Garschagen, essa linha mais liberal de pensamento, em especial na área econômica, já está mais presente nos debates. “Numa comparação com a eleição presidencial passada, é um avanço enorme”, diz.

Na entrevista, Bruno ainda fala sobre o objeto de seu livro, a relação umbilical do brasileiro com o Estado paternalista, e comenta a reação de seus detratores ao uso da gravata borboleta, uma das marcas de seu traje rotineiro. “Isso é uma bobagem. Eu uso gravata de laço, gravata borboleta, como uso uma camisa de botão. Para mim é um acessório que não tem a menor importância. Quando não se tem qualquer argumento para usar em relação ao que eu digo, fica se no acessório de uma forma bastante infantil e tola.”

Confira ainda a conversa com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. O assunto é o assanhamento do presidente Michel Temer em se colocar como candidato à reeleição em outubro. Algo que o ‘Estado’ já havia adiantado na edição de domingo.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts.

