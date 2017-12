Hyperlink #03 – Os assistentes de voz estão chegando

No podcast dessa semana, a equipe do Link fala sobre os assistentes de voz, recursos que usam inteligência artificial e estão cada vez mais perto das nossas vidas, seja em casa ou nos smartphones. Nomes como Alexa (Amazon), Siri (Apple), Cortana (Microsoft), Bixby (Samsung) e Assistant (Google) disputam hoje esse mercado, cada um ao seu modo.

Além disso, o time do Hyperlink também fala sobre o que de melhor e pior aconteceu na semana da tecnologia, elege os personagens dos últimos dias e dá dicas de séries, games e livros para os ouvintes, com muito bom humor. Ouça no player abaixo – ou veja como fazer para ouvir no seu smartphone.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários de Claudia Tozetto, editora do Link, e da repórter Carolina Ingizza.