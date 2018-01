Hyperlink #06 – Os novos iPhones e mais novidades da Apple

No podcast dessa semana, a equipe do Link se debruça sobre o evento de lançamento da Apple nesta semana, falando não só dos três novos modelos de iPhone que a empresa apresentou, mas também de Apple Watch, da herança de Steve Jobs e da nova sede da empresa na Califórnia. Além disso, o futuro da Apple e do mercado de smartphones também entra em pauta nesse programa.

Temas quentes da semana, como o Super Nintendo retrô chegando a R$ 1 mil no País e a saída do cofundador Brian Acton do WhatsApp, também aparecem. O time do Link também elege os personagens dos últimos dias, presta tributo ao vocalista do Hüsker Dü, Grant Hart, e dá dicas de blogs e livros para os ouvintes, com muito bom humor. Ouça no player abaixo – ou veja como fazer para ouvir no seu smartphone.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários de Claudia Tozetto, editora do Link, e da repórter Carolina Ingizza.