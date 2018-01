Hyperlink #08 – Os 30 anos do GIF

No episódio desta semana, o Link aproveita para comemorar os 30 anos do GIF, formato que nasceu para ser uma forma eficiente de transferir imagens pela ainda incipiente internet e hoje se tornou um símbolo da linguagem da rede, sendo usado para expressar emoções por milhões de pessoas.

via GIPHY

Para debater o tema, o Hyperlink convidou Gabriel Pinheiro, editor de redes sociais do Estadão, que também aproveitou a oportunidade para falar sobre seu dia a dia pilotando o Facebook, o Instagram e o Twitter do jornal.

Temas quentes da semana, como os 800 milhões de usuários do Instagram e a mudança do Twitter para 280 caracteres, também fizeram parte do programa. Além disso, a equipe do Link indica músicas, jogos e livros para os ouvintes, com muito bom humor.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da repórter Carolina Ingizza.