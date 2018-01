Hyperlink #11 – Uber, Cabify e 99 na mira da lei

Em seu décimo primeiro episódio, o Hyperlink aborda o tema mais quente da semana: a discussão em torno do projeto de lei 28/2017, que tenta regulamentar os aplicativos de transporte, como Uber, Cabify e 99. Polêmica, a proposta tentou enquadrar os aplicativos em regras estabelecidas para táxis. Inúmeros protestos depois, o projeto de lei passou no Senado, mas sem uma série de regras.

Por ora, trata-se de uma vitória dos aplicativos e de uma derrota para os taxistas. Mas o projeto volta para a Câmara dos Deputados e a guerra tem tudo para começar outra vez.

Outros temas da semana também estiveram na pauta do programa, como o lançamento do cachorro robô Aibo, da Sony, que voltou a vida dez anos depois da última versão. Além disso, a equipe do Link te prepara para os próximos acontecimentos, como a chegada do iPhone 8 e 8 Plus ao Brasil e do iPhone X às lojas dos primeiros países. Não deixe de ouvir!

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora do Link, Claudia Tozetto, e da repórter Carolina Ingizza.