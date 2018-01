Hyperlink #12 – O Snapchat é o novo Twitter?

O fantasminha camarada das redes sociais dá sinais de que vai sumir ou, ao menos, perder sua relevância. Será que ele vira o novo Twitter, que também amarga a estagnação no crescimento de usuários nos últimos anos?

Nesta semana, o Hyperlink fala sobre os mais recentes resultados financeiros da Snap, empresa dona do aplicativo Snapchat, o grande prejuízo da empresa com os óculos com câmera Spectacles e o anúncio de que o aplicativo vai mudar bastante em breve.

Além disso, damos nossos pitacos sobre a proibição dos GIFs pornográficos na Indonésia, os sucessos e fracassos dos veículos sem motorista pelo mundo e te damos dicas para assistir de documentários para assistir, games para jogar e até biochips para implantar! Não perca!

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora do Link, Claudia Tozetto, e da repórter Carolina Ingizza.

