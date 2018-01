Hyperlink #13 – Os 10 anos do Kindle e o futuro do livro digital

O Kindle, leitor eletrônico da Amazon, completa nesta semana nada menos que 10 anos de existência. No entanto, apesar da profecia apocalíptica, o aparelho (e seus rivais, como o Lev, da Saraiva, e o Kobo, da Rakuten) parece longe de matar o livro de papel.

Nesta semana, o Hyperlink recebe Guilherme Sobota, repórter do Caderno 2, para discutir a experiência de se usar um leitor eletrônico ou um smartphone para a leitura do dia a dia, o futuro do mercado editorial e do próprio livro digital.

Além disso, falamos sobre o Dia do Solteiros na China, o imbróglio do Uber na Inglaterra, o acessório que transforma seu celular numa Polaroid antiga e a saída do Santos Dumont, supercomputador brasileiro, da lista dos 500 mais poderosos do mundo. Além dissa, damos dicas para assistir de livros e séries. Não perca!

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da convidado Guilherme Sobota, repórter do Caderno 2, e da repórter Carolina Ingizza.

Dicas Link

Livro: Todo DJ Já Sambou, de Claudia Assef

Série: The Good Place (Netflix)

Livro: História da Sua Vida e Outros Contos, de Ted Chiang