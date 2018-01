Hyperlink #14 – O que é neutralidade da rede (e por que ela importa?)

Neu–tra–li–da–de–da–re–de: afinal, o que é esse palavrão?

O tema ganhou as manchetes na semana, depois que a FCC (agência reguladora dos Estados Unidos, presidida por Ajit Pai, na foto acima) apresentou uma proposta para rever as regras que regem a internet no país – e mais especificamente, a neutralidade da rede, princípio básico da internet que diz que todos os dados devem ser tratados de forma igualitária.

Na edição dessa semana do Hyperlink, os repórteres Bruno Capelas e Carolina Ingizza aproveitam a onda para explicar o que é a neutralidade, porque ela é importante para a internet permanecer livre, quem são os envolvidos no debate nos Estados Unidos e como o assunto funciona no Brasil.

Além disso, a equipe do Link fala sobre o vazamento de dados do Uber, as discussões sobre telecomunicações nos EUA, o aniversário de 25 anos de Sonic 2 e o guia de compras especial para o final do ano.

O time do Link também elege os personagens dos últimos dias e dá dicas de livros e discos (direto de Portugal!) para os ouvintes, com muito bom humor. Ouça no player abaixo – ou veja como fazer para ouvir no seu smartphone.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da repórter Carolina Ingizza.

DICA LINK:

DISCO: Nome Próprio, de Ana Bacalhau

LIVRO: Jóquei, de Matilde Campilho