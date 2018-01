Hyperlink #15 – Os quatro anos de PlayStation 4 e Xbox One

É pic, é pic, rá-tim-bum! Neste mês de novembro, PlayStation 4 e Xbox One comemoram quatro anos de seu lançamento. A equipe do Link aproveita a data para fazer um balanço da atual – a oitava! – geração de consoles, falar dos grandes jogos que saíram desde 2013 e apontar direções para o futuro dos games.

Além disso, a equipe do Link fala sobre aplicativos que te ajudam a economizar no plano de dados do celular e mais um adiamento no cronograma do desligamento de sinal de TV analógico.

O time do Link também elege os personagens dos últimos dias e dá dicas de séries e discos para os ouvintes, com muito bom humor. Ouça no player abaixo – ou veja como fazer para ouvir no seu smartphone.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação da repórter Carolina Ingizza e comentários do repórter Bruno Capelas.

DICA LINK:

DISCO: Adiante, de Nevilton

SÉRIE: The Crown, da Netflix