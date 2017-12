Com o anúncio do Facebook sobre a oferta de uma versão do Messenger para crianças, o Hyperlink dessa semana discute os limites do uso de tecnologia por crianças, quais os riscos de expô-las ao mundo digital muito cedo.

Na edição dessa semana do Hyperlink, a equipe do Link explica como é o perfil de comportamento das crianças brasileiras na web, quais os perigos escondidos na rede e como a tecnologia pode ajudar no aprendizado.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora Claudia Tozetto e das repórteres Carolina Ingizza e Mariana Lima.

