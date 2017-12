Ainda faltam 15 dias para acabar o ano – e todos os dias ainda surgem coisas novas no mundo da tecnologia –, mas a equipe do Link faz neste podcast sua retrospectiva do ano.

Para facilitar para o ouvinte, dividimos os grandes acontecimentos do ano no universo tech em categorias de destaques, como a empresa do ano (Amazon), o gadget do ano (Nintendo Switch), e até o fato curioso mais legal (a saga de duas professoras para criar um emoji de capivara!).

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora Claudia Tozetto e das repórteres Carolina Ingizza e Mariana Lima.

DICA LINK:

LIVRO: Eu Sou Charlote Simmons, de Tom Wolfe

DVD: Pompeii, de David Gilmour

CONTO: Cat Person, de Kristen Roupenian

FILME: Com Amor, Van Gogh