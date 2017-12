Na primeira edição do Hyperlink, iremos falar um pouco sobre os grupos no Facebook, que começam a tomar conta da rede social e a dar novas possibilidades de interação para os usuários. Além disso, iremos eleger o pior e o melhor da semana, o personagem de destaque e o que vem por aí no mundo da tecnologia. Ouça no player abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.