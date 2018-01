Galera palmeirense! Neste podcast, conversamos com o matador Evair, ídolo do Verdão, sobre o gol incrível perdido pelo colombiano Borja na partida diante do Inter de Porto Alegre pela Copa do Brasil. Também falamos com o Bruno, administrador da página Palmeiras Mil Grau no Twitter e no Facebook.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com