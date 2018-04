João Amoêdo: “Entrei na política para ser político”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta terça-feira, 10, dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Nosso convidado da vez é João Amoêdo, postulante ao cargo pelo partido Novo. Amoêdo surge como mais um nome da esfera empresarial que se propõe a melhorar a gestão pública a partir de uma agenda liberal na área econômica: agressivo na privatização das estatais, maior rigor no controle fiscal, revisão do pacto federativo (com maior devolução de tributos aos municípios e estados) e simplificação no modelo de cobrança de impostos.

Na entrevista, ele elogia algumas propostas do governo atual, em especial o teto de gastos e a reforma trabalhista, mas afirma que há muito a se fazer nesta seara. Nome que traz frescor à classe política atual, Amoêdo rechaça à idéia de ser visto como alguém “apolítico”, tal como se porta João Dória (pré-candidato ao governo de SP): “Entrei na política para ser político”, diz.

Confira ainda nesta edição um bate-papo com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. Na pauta, o fortalecimento de Gleise Hoffmann como interlocutora de Lula na cadeia e como a principal condutora das pretensões eleitorais do PT.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.