Jorginho, ídolo palmeirense nos anos 1980, vê dérbi como final do Brasileirão

Alô, palmeirenses! Tudo bem?! O empate do time alviverde com o Cruzeiro em 2 a 2, nesta segunda-feira, no Allianz Parque, frustrou boa parte da torcida.

Esperava-se a vitória para ficar a três pontos do rival Corinthians e a chance de ultrapassar o líder do Brasileirão no dérbi do próximo domingo, no Itaquerão.

Mas a diferença entre os clubes caiu e o Palmeiras agora precisa do triunfo para manter a perseguição ao título da temporada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia Jorginho Putinatti, ídolo palmeirense nos anos 1980, acredita que o clássico será uma verdadeira final de campeonato e aposta em uma vitória da equipe alviverde.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com