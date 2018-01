Lula e Moro: figuras públicas que despertam paixão e ódio

O Mentalistas registra uma edição especial nesta semana, em versão pocket, para falar sobre a personalidade de figuras tão emblemáticas como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o juiz federal Sérgio Moro.

Ambos estiveram frente a frente nesta semana para o interrogatório de Lula. A audiência foi referente ao processo sobre um triplex em Guarujá (SP). O Ministério Público Federal afirma que Lula teria recebido o imóvel como vantagem indevida da empreiteira OAS. A empresa teria feito reformas no local para receber a família do ex-presidente. Em troca, Lula atuaria em favor da OAS. A defesa do ex-presidente nega as acusações e diz que o MPF não apresentou provas dos supostos crimes cometidos por ele.

Para falar sobre os traços de personalidade de Lula e Moro, entrevistei o renomado doutor Jacob Pinheiro Goldberg, psicólogo, advogado e escritor, com mais de dois mil trabalhos publicados, entre livros, crônicas e ensaios.

