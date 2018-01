Mentalistas: a subjetividade do indivíduo frente à crise política

O Mentalistas registra essa edição extraordinária, versão pocket, para analisar como fica a subjetividade do brasileiro diante das últimas notícias envolvendo o presidente da República, Michel Temer. Como a sociedade reage?

E nas redes sociais, até que ponto as opiniões disseminadas de forma dinâmica e rápida estão contaminadas pelo comportamento de massa?

Para analisar o assunto, do ponto de vista psíquico, entrevisto o renomado psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg. “Na internet, as pessoas conversam como se estivessem olhando para o espelho, com quem pensa mais ou menos da mesma forma. Vão realimentando um clima de histeria, de a favor e contra. É uma tendência infantilizada”, avalia. Acompanhe a entrevista:

