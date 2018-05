Mentalistas: É possível curar o bebê ainda na barriga da mãe?

A medicina fetal é um procedimento antigo, mas que vem se aprimorando ao longo dos anos. É uma especialidade da Medicina capaz de detectar doenças do feto antes mesmo de nascer. Em paralelo a isso, o bebê real, que precisa de cuidados durante a gestação, por vezes se choca com o chamado “bebê fantasia”, criado pelos pais. A Psicologia analisa que pais e mães idealizam o filho que ainda não chegou, desejando que seja perfeito. Como lidar com essa situação?

Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Mariana Bonsaver e o diretor do Centro de Referência em Medicina Fetal da Maternidade Pro Matre Paulista, Fábio Peralta.

