Prematuridade e a luta pela vida são temas do Mentalistas

A vontade de viver. Essa é a principal característica dos bebês que nascem antes do tempo. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial de prematuridade com cerca de 300 mil bebês prematuros por ano – 11,7% do total de nascimentos no país. A maioria dos casos decorre de gestações na adolescência ou tardias, pré-natal deficitário e doenças maternas. Os dados foram divulgados pela organização não governamental (ONG) Prematuridade.com.

Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga do Hospital e Maternidade Santa Joana, Salete Arouca, e a doutora Edinéia Vaciloto Lima, neonatologista e chefe da UTI Neonatal da maternidade Pro Matre Paulista.

((foto: Edinéia Vaciloto Lima, Salete Arouca e Camila Tuchlinski))