Mentalistas: Você já ouviu falar da Síndrome do Coração Partido?

O título da patologia dá a impressão de que o indivíduo sofreu alguma decepção amorosa, não é mesmo? Mas o estresse físico e emocional são alguns dos fatores que impulsionam a Síndrome do Coração Partido. Considerado um problema raro que provoca sintomas semelhantes aos de um infarto, como dor no peito, falta de ar ou cansaço, e que surge em períodos de grande estresse emocional, como durante uma separação ou após o falecimento de um familiar, por exemplo, esta síndrome tem maior incidência em mulheres com idade perto dos 40 anos, mas pode surgir em qualquer idade, afetando também os homens.

Para falar sobre esse tema, eu convidei o renomado cardiologista Carlos Alberto Pastore e a psicóloga Marina Simas de Lima.

(foto: Marina Simas de Lima, Camila Tuchlinski e Carlos Alberto Pastore)