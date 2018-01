O ‘dia D’ da Operação Lava Jato: ouça no programa ‘Estadão Notícias’

Edição desta quarta-feira, 10, vai a Curitiba captar o clima para o primeiro depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro. O repórter Ricardo Brandt relata como a cidade se preparou para este dia atípico e qual é a programação de manifestações agendadas para hoje na capital paranaense. Confira ainda no programa uma reportagem sobre o histórico de Lula no banco dos réus, no âmbito da Operação Lava Jato. Ouça no player abaixo.

‘Estadão Notícias’ ainda fala sobre os desafios que o governo tem pela frente para conseguir os votos necessários para passar a Reforma da Previdência no plenário da Câmara. Ontem, 09, a comissão especial sobre o assunto votou os dez destaques e, assim, concluiu seus trabalhos.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com