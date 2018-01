O Mentalistas analisa a personalidade do indivíduo através das redes sociais

Como você se comporta na internet? Que tipo de coisas você publica? Selfies, fotos com os amigos e família, imagens de comida, ‘textão’ criticando políticos e partidos ou um desabafo a respeito de um desafeto? Os usuários de rede social postam algo com algum propósito: aceitação social, para provocar admiração no outro, ser notado. Mas o que isso revela sobre a personalidade do indivíduo?

Para falar desvendar o assunto, eu convidei o psicólogo Leonardo Goldberg, mestre em Educação, Arte e História da Cultura, pesquisador do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP. Do outro lado da bancada do Mentalistas, professor Eric Messa, coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP.

Você acompanha, toda terça-feira, uma versão inédita e estendida do programa aqui neste espaço.

((foto: Leonardo Goldberg, Camila Tuchlinski e Eric Messa))