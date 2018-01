Operação Lava Jato prioriza as investigações sobre caixa 2

A edição desta segunda-feira do Conexão Estadão debateu o depoimento a Lava Jato priorizando o caixa dois, e o mega-assalto em Ciudad Del Este, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Além disso, a Polícia Federal indicia a primeira dama de Minas Gerais, Carolina Pimentel como partícipe em corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral.

O bate-papo, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas de São Paulo e Brasília do Estadão, entre eles, Roberto Godoy, Silvia Araújo, Andreza Matais e Marcelo de Moraes. Ouça, assine e compartilhe!

O Conexão Estadão também é veiculado, de segunda à sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3FM).