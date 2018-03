Eliane Cantanhêde entrevista Rodrigo Maia no ‘Jornal Eldorado’ desta 4ª feira

Na coluna Direto de Brasília desta quarta-feira, 7, Eliane Cantanhêde comenta a decisão do Superior Tribunal de Justiça de negar o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, depois de esgotados os recursos contra a condenação de 12 anos e um mês de prisão imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região. Junto com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, Eliane ainda entrevista o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), que lança nesta quinta sua pré-candidatura à Presidência da República pelo DEM. Agora com discurso de candidato, Maia decreta o fim da polarização entre PT e PSDB e desdenha das chances de vitória dos tucanos na corrida presidencial, antigos aliados do seu partido. Ouça no player abaixo.

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

