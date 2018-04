Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta quinta

Na coluna Direto de Brasília desta quinta-feira, 19, Eliane Cantanhêde comenta o vídeo da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, à TV Al-Jazira, do Catar, no qual a senadora pede apoio dos árabes para conseguir a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eliane também esclarece os detalhes da sessão no Supremo Tribunal Federal que analisou ontem o pedido de recurso do deputado afastado Paulo Maluf. O julgamento continua hoje. Ouça o quadro no player abaixo.