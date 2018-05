Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta segunda

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 28, Eliane Cantanhêde analisa o novo acordo entre o governo federal e entidades de caminhoneiros, anunciado na noite desse domingo pelo presidente Michel Temer. Para tentar evitar que a greve da categoria entre em sua segunda semana, o Palácio do Planalto cedeu ainda mais às reivindicações dos motoristas e aumentou o subsídio ao preço do diesel, em uma conta que alcança R$ 13,5 bilhões aos cofres públicos.

Haisem Abaki e Eliane Cantanhêde ainda repercutem a entrevista que o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), deu ao Jornal Eldorado, na qual se disse “cauteloso” em relação ao fim da greve. Ouça o podcast no player abaixo.

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin no Jornal Eldorado, de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

