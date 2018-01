Podcast Corinthians: ‘Após ganhar o título Paulista, o time de Carille é um dos favoritos no Brasileirão?’

Após ganhar o título Paulista de 2017, o Corinthians é um dos favoritos a conquista do Brasileirão? Qual o mérito do técnico Fábio Carille? Esses são os principais assuntos deste primeiro podcast.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta edição, analisamos os pontos fortes e fracos do time Alvinegro após a estreia do time no Brasileirão, o empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, sábado na Arena Corinthians, e comentamos a busca por reforços.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com