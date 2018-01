Finalmente, o Corinthians pode comemorar o título do Campeonato Brasileiro e tem no atacante Jô como um de seus principais destaques. O repórter Daniel Batista conversou com o atacante, artilheiro do Brasileiro, com 18 gols, e ele falou sobre o título, planos para 2018 e seu objetivo ainda para esse ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.