O técnico Fábio Carille resolveu mexer no time do Corinthians e o que se viu foi a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras e a melhor atuação da equipe no segundo turno. O repórter Daniel Batista fala sobre as mudanças e faz as contas para o título. Dependendo da combinação de resultados, a equipe pode ser campeão na segunda-feira à noite.

