O técnico Fábio Carille vai aproveitar a paralisação do Campeonato Brasileiro para pensar qual time vai levar a campo na partida contra o Coritiba, dia 11. No total, o treinador pode ter até sete desfalques, sendo seis titulares e um reserva que entraria no time. O repórter Daniel Batista fala da situação dos atletas e como o treinador pode escalar a equipe.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.