O técnico Fábio Carille resolveu atacar a imprensa e desmentir a informação de que poderia deixar o Corinthians e se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, algo que ele mesmo tinha dito que poderia acontecer, na semana passada. O repórter Daniel Batista comenta sobre as declarações do treinador e fala da preparação do Corinthians para encarar o Deportivo Lara.