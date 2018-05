Podcast Corinthians: Carille luta para evitar que jejum vire início de crise

O Corinthians vem de quatro partidas sem vitória, igualando o pior jejum do técnico Fábio Carille no comando da equipe e o time tem pela frente mais três compromissos importantes. Um tropeço pode causar confusão nos bastidores. Na quinta-feira, o duelo é com o Vitória, pela Copa do Brasil. No domingo, o desafio é diante do Palmeiras, pelo Brasileiro, e na quarta-feira da semana que vem o desafio é contra o Deportivo Lara, pela Libertadores. O repórter Daniel Batista fala do momento de instabilidade e o que esperar do momento.