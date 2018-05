Fim da novela e Fábio Carille deixou o Corinthians. O problema, agora, é que ele deve promover um desmanche no clube, levar vários membros da comissão técnica e até jogadores. Três funcionários já foram e mais gente deve ir. O repórter Daniel Batista comenta sobre o assunto e projeta o que esperar do time com Osmar Loss no comando.