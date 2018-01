Podcast Corinthians: Carille precisa criar algo novo para o time voltar aos trilhos

O empate com o Racing por 1 a 1 fez com que o Corinthians chegasse a marca de três partidas consecutivas sem vitória e a preocupação da torcida aumentou. O repórter Daniel Batista comenta sobre a situação da equipe e acredita que o técnico Fábio Carille poderia mexer no time, para tirar alguns atletas da zona de conforto. Entretanto, acredita que o treinador talvez ainda não tenha feito isso por acreditar que os reservas não passem tanta confiança a ponto de se tornarem titulares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.